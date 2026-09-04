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Мировое обозрение

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Вынесен приговор пятерым террористам, захватившим заложников в СИЗО Ростова

Вынесен приговор пятерым террористам, захватившим заложников в СИЗО Ростова

Южный окружной военный суд поставил точку в деле о дерзком захвате заложников в ростовском СИЗО-1, произошедшем летом прошлого года.

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