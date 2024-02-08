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Путин вручил актеру «Ленкома» Збруеву орден Александра Невского

Путин вручил актеру «Ленкома» Збруеву орден Александра Невского

Актер театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского. Указ подписал президент России Владимир Путин, его разместили на портале официального опубликования правовых актов.

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