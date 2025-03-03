Троих иркутян осудили за поджог тяговой подстанции

Свердловский районный суд Иркутска признал троих молодых людей виновными в поджоге тяговой подстанции и приговорил к двум годам условно с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также обязал выплатить 2,5 миллиона рублей компенсации.
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