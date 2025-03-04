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РИА Новый день

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Ямалец убил собутыльника и поджег его труп

Ямалец убил собутыльника и поджег его труп

Ямалец убил собутыльника и сжег его труп. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 22 февраля 2025 года два жителя Гыданской тундры совместно распивали спиртное в балке вблизи поселка Газ Сале Тазовского района.

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