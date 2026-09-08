Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

4 подписчика

Росгосстрах: россияне после 45 чаще ощущают себя более молодыми, чем двадцатилетние

Росгосстрах: россияне после 45 чаще ощущают себя более молодыми, чем двадцатилетние

Возраст в паспорте все меньше совпадает с субъективным ощущением молодости. Среди участников опроса аналитического проекта ИНДЕКС ИНВИТРО и Росгосстраха чаще всего молодыми называют себя люди 35–44 лет — таких 73%.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым