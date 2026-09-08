Росгосстрах: россияне после 45 чаще ощущают себя более молодыми, чем двадцатилетние

Возраст в паспорте все меньше совпадает с субъективным ощущением молодости. Среди участников опроса аналитического проекта ИНДЕКС ИНВИТРО и Росгосстраха чаще всего молодыми называют себя люди 35–44 лет — таких 73%.
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