Экс-сенатор Савельев избежал ответственности по долгам «Уралстройнефти»

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о привлечении бывшего сенатора Дмитрия Савельева к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившейся строительной компании «Уралстройнефть» в размере 2,5 млрд рублей.
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