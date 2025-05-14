НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

53 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    О какой потребности в детях можно говорить когда коренное население планомерно замещают регулярно приезжающими в РФ м...Профессор МГУ рас...
  • svet alex
    Это просто не уважать себя и народ России, чтобы дать согласие на встречу с клоуном-мразью!  С Трампом - еще туда-сюда.Президент Бразили...
  • tolip
    Не чего делать Путину в Турции ,с этим клоуном встречаться он во первых не легитивный во вторых могут что не будь ему...Президент Бразили...

Экс-сенатор Савельев избежал ответственности по долгам «Уралстройнефти»

Экс-сенатор Савельев избежал ответственности по долгам «Уралстройнефти»

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о привлечении бывшего сенатора Дмитрия Савельева к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившейся строительной компании «Уралстройнефть» в размере 2,5 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх