Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Анахайм»

Дубль Валерия Ничушкина помог ему получить приз одного из лучших игроков матча с «Анахаймом». В ночь на 16 ноября в Денвере прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Колорадо Эвеланш» принимал «Анахайм Дакс».