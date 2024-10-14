Без отопления в и горячей воды в Омске остаются более 150 домов. Самая крупная авария (она затронула сразу 50 объектов, включая интернат для пожилых и детский дом) - в микрорайоне Входной.
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Без отопления в и горячей воды в Омске остаются более 150 домов. Самая крупная авария (она затронула сразу 50 объектов, включая интернат для пожилых и детский дом) - в микрорайоне Входной.