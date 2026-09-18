37 Nigerians suspected of illegal mining die in custody

Thirty-seven people detained in Nigeria died while in custody Thursday, and survivors say they were crammed into a cell with little to no air.
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