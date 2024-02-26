4 фразы, которые должны насторожить рукодельницу

Вера Федорова

Майя, это, действительно, не просто. Меня как-то пригласили, как участника, на городскую выставку-ярмарку "Аллея мастеров". Не хотелось, но очень просили. Чтобы поддержать знакомых организаторов этого мероприятия, согласилась. Думала, ну, что...привезу всё (а это получилась полностью загруженная машина) моих работ, а потом заберу, - и все дела. Как бы не так...Люди как-то нашли меня и начали просить продать ту или иную вещь, связать что-то. А я не продаю. Не хочу и не умею. И на заказ не вяжу. И вот больше месяца (столько продолжалась выставка) моя жизнь превратилась в нечто; приходилось отказывать и знакомым. Вот где проблема...😔