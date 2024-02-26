Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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4 фразы, которые должны насторожить рукодельницу

4 фразы, которые должны насторожить рукодельницу

"Свяжи-ка мне." Я ответила "Нет", даже не дослушав это предложение до конца. Многим рукодельницам знакома ситуация, когда их просят что-то связать.

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Комментарии
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людмила макарова
Каждая работа должна быть оплачена,  потому что вы тратите на это своё время
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4 час.
Майя Maja
Да, уметь отказать наука сложная))
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3 час.
Вера Федорова
Майя, это, действительно, не просто. Меня как-то пригласили, как участника, на городскую выставку-ярмарку &quot;Аллея мастеров&quot;. Не хотелось, но очень просили. Чтобы поддержать знакомых организаторов этого мероприятия, согласилась. Думала, ну, что...привезу всё (а это получилась полностью загруженная машина) моих работ, а потом заберу, - и все дела. Как бы не так...Люди как-то нашли меня и начали просить продать ту или иную вещь, связать что-то. А я не продаю. Не хочу и не умею. И на заказ не вяжу. И вот больше месяца (столько продолжалась выставка) моя жизнь превратилась в нечто; приходилось отказывать и знакомым. Вот где проблема...😔
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3 час.

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