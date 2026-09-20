Обнаружили слабое место дронов: как пуля 1530 м/с решает задачу за доли секунды.

Представьте себе ситуацию, в которой крошечный дрон, почти незаметный в небе, оказывается сложнее цели, чем самолет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Цена нелегального...
- Цена нелегального...
- Групповой звонок ...
Осталось решить вопрос экономического плана. Сколько будет стоить такая чудо-пуля, ствол, из которого её собираются пулять (а это должен быть очень непростой узел с учётом давления в нём для получения такой скорости), сколько их потребуется для организации эффективной защиты и для замены. Во вторую мировую точно такие же чудо-разработки были у немцев. И тогда их экономика подвела. К счастью для нас. А теперь у нас - как бы капитализм. И запросто могут потратить очередные триллиарды... в пустоту. Как это уже бывало и не раз за последние годы.
После того как разработчики найдут почти 100% вероятность сбивать дроны, появится ещё что-то, против чего пока нет противодействия. Так как человек всегда что-нибудь придумает чтобы убить другого человека