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Царьград

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День Петра и Павла. Что можно и что нельзя делать 23 сентября, чтоб день стал особенным

День Петра и Павла. Что можно и что нельзя делать 23 сентября, чтоб день стал особенным

Осень вступает в свои права, и вместе с первыми холодами приходит время одного из самых загадочных и атмосферных дней народного календаря.

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