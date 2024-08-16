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ФБР обыскало дом ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса

ФБР обыскало дом ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса

Издание Rappahannock News сообщило об обысках у политолога Дмитрия Саймса в поместье Patria.ФБР нагрянуло в дом Дмитрия Саймса в штате Вирджиния с обыском.

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