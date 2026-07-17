Председателем гордумы Пензы стал Сергей Васянин: что о нем известно

ПЕНЗА, 17 июля, ФедералПресс. В Пензе официально определились с руководителем городской думы. Депутатский корпус единогласно утвердил на должность спикера кандидатуру Сергея Васянина, который на протяжении последних месяцев руководил представительным органом в статусе исполняющего обязанности.