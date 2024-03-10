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Посол ФРГ в Гаити из-за беспорядков уехал в Доминиканскую Республику

Посол ФРГ в Гаити из-за беспорядков уехал в Доминиканскую Республику

Посол и постпред ФРГ в Гаити Петер Зауэр в связи с «эскалацией насилия со стороны преступных группировок» уехали из страны, перебравшись в соседнюю Доминиканскую Республику, сообщает 10 марта агентство DPA.

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