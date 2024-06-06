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Чемпионат Турции. Плей-офф. Финал. «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче» в первом матче серии

«Анадолу Эфес» примет «Фенербахче» в первой игре серии. Чемпионат Турции Плей-офф Финал (до трех побед) Первый матч Анадолу Эфес – Фенербахче Дата проведения 6 июня, 20.

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