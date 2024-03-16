Ещё одна мастер маникюра задержана за попытку порчи бюллетеней

СР Сергей Ручкин Надо следить за тем, чтобы при задержании эти персонажи не бились фэйсом о ступени более 9 раз!

ВА Владимир Акулов Удивительно , сколько придурков можно превратить в зомби с помощью телефонного гипноза ! Это , так называемые , *истинно верующие* ... Которые всегда ВЕРЯТ любым словам , верят в любую бредятину.