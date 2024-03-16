Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ещё одна мастер маникюра задержана за попытку порчи бюллетеней

Ещё одна мастер маникюра задержана за попытку порчи бюллетеней

27-летняя девушка подошла к членам УИК в Моздоке под видом избирателя и брызнула йодом на стол. Анна К.

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Комментарии
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СР
Сергей Ручкин
Надо следить за тем, чтобы при задержании эти персонажи не бились фэйсом о ступени более 9 раз!
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11 час.
ВА
Владимир Акулов
Удивительно , сколько придурков можно превратить в зомби с помощью телефонного гипноза ! Это , так называемые , *истинно верующие* ... Которые всегда ВЕРЯТ любым словам , верят в любую бредятину.
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9 час.
Татьяна Ермолова
Всех на &quot;Канатчикову дачу&quot;! Весна, обострение, а там их и полечат!
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6 час.

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