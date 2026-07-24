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Царьград

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Суд Хабаровского края приговорил приморцев за вывоз леса на 1,6 млрд

Суд Хабаровского края приговорил приморцев за вывоз леса на 1,6 млрд

Два жителя Приморья получили 10 и 11 лет тюрьмы за незаконный экспорт древесины на 1,6 млрд рублей. Суд Хабаровского края также наложил крупные штрафы и конфисковал имущество.

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