Разработка террористических операций на территории России со стороны Украины продолжается, несмотря на негативную реакцию в Вашингтоне, пишет обозреватель Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус в статье, опубликованной 6 июня в американском издании.
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