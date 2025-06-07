Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Киев планирует на территории России «грязную войну», которая только начинается

Киев планирует на территории России «грязную войну», которая только начинается

Разработка террористических операций на территории России со стороны Украины продолжается, несмотря на негативную реакцию в Вашингтоне, пишет обозреватель Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус в статье, опубликованной 6 июня в американском издании.

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