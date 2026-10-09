Трусова: готова ехать на любые этапы Гран-при ISU, хоть все подряд

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) ответила, на какой этап Гран-при ISU ей хотелось бы поехать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Подберёзкин: подг...
- Хегсет назвал поп...
- Хегсет назвал поп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым