В столице прикрыта иноземная гейшкола для "элитных детей"

Так вот откуда пид@расы в России берутся да ещё в высших эшелонах власти. Это многое обьясняет.

Н

Николай

ИДЕ вы патриоты из маасквы!? Между школами почти во все времена была какая-то вражда: почему граждане России, обучающиеся там, не получают п-лей от случая к случаю!? Где Вы - московская ШПАНА - в самом лестном смысле этого слова!?