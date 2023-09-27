2,5 млн. в год за обучение!" Наглосаксы 75 лет держали в Москве школу. Для детей своих дипломатов и. рашен-элиты.
В столице прикрыта иноземная гейшкола для "элитных детей"
Комментарии
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Александр Ткаченко
Так вот откуда пид@расы в России берутся да ещё в высших эшелонах власти. Это многое обьясняет.
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3 час.
Н
Николай
ИДЕ вы патриоты из маасквы!? Между школами почти во все времена была какая-то вражда: почему граждане России, обучающиеся там, не получают п-лей от случая к случаю!? Где Вы - московская ШПАНА - в самом лестном смысле этого слова!?
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2 час.
фарид сабиров
Вся эта ойлиГофрения однозначно против НАРОДА всеми поступками повадками действиями а про мысли вообще молчу.
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1 час.
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