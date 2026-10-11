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Царьград

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Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной. Снова

Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной. Снова

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Россией и Украиной устанавливается энергетическое перемирие, и обе стороны на это согласились.

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