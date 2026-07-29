В городе под Москвой ввели режим ЧС после атаки дронов

В подмосковном городе Чехов ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки дронов. Такое решение принято правительство муниципалитета, следует из документа, размещенного на сайте администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии