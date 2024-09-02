Латвия делает все для того, чтобы приблизить театр военных действий на свою территорию. Латыши в последнее время стали активно говорить о том, что свержение президента России Владимира Путина якобы реально и является лишь вопросом времени.
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