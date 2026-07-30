Начальник ГУРЛС МВД России Петр Перцев принял участие в выпуске специалистов для органов внутренних дел, который состоялся в Барнаульском юридическом институте МВД России

Начальник Главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-майор полиции Петр Перцев принял участие в выпуске слушателей факультета подготовки сотрудников полиции и следователей, который состоялся в Барнаульском юридическом институте МВД России.
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