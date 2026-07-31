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Seoul shares surge record 18 pct to reclaim 6,500-point level on chip rally

Seoul shares surge record 18 pct to reclaim 6,500-point level on chip rally

South Korean stocks skyrocketed by a record 18 percent to reclaim the 6,500-point level Friday, driven by robust semiconductor gains as better-than-expected Microsoft earnings eased concerns over artificial intelligence .

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