Seoul shares surge record 18 pct to reclaim 6,500-point level on chip rally

South Korean stocks skyrocketed by a record 18 percent to reclaim the 6,500-point level Friday, driven by robust semiconductor gains as better-than-expected Microsoft earnings eased concerns over artificial intelligence .
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