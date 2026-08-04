Российские удобрения ушли на другие континенты: доходы Москвы бьют рекорды вопреки санкциям ЕС

ВАРШАВА, 5 августа, ФедералПресс. Несмотря на фактическую блокаду европейского рынка, Россия не только сохранила, но и нарастила прибыль от экспорта минеральных удобрений, перенаправив потоки в США, Бразилию и Индию.
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