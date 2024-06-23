❗️В Севастополе в результате атаки ВСУ погибла 9-летняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова Во время атаки София находилась с родителями на отдыхе на пляже, сообщил мэр Магадана Юрий Гришан.
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❗️В Севастополе в результате атаки ВСУ погибла 9-летняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова Во время атаки София находилась с родителями на отдыхе на пляже, сообщил мэр Магадана Юрий Гришан.