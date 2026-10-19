Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным традиционно состоится в декабре. В этом году ее снова совместят с большой пресс-конференцией.
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