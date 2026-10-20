Сразу несколько новшеств для таксистов готовит Минтранс. О планах ведомства сообщила «Парламентская газета», сославшись на выступление Николая Чередниченко – заместителя директора департамента автомобильного транспорта Минтранса – на Международной конференции «Такси – 2026».
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