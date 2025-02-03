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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Заявление DeepSeek о низкой стоимости обучения ИИ и использовании всего 2048 GPU Nvidi...

Заявление DeepSeek о низкой стоимости обучения ИИ и использовании всего 2048 GPU Nvidi...

Заявление DeepSeek о низкой стоимости обучения ИИ и использовании всего 2048 GPU Nvidia опровергнуто аналитикамиКитайский стартап DeepSeek привлёк всеобщее внимание, заявив о создании конкурентоспособной модели искусственного интеллекта (ИИ) с минимальными затратами.

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