Заявление DeepSeek о низкой стоимости обучения ИИ и использовании всего 2048 GPU Nvidi...

Заявление DeepSeek о низкой стоимости обучения ИИ и использовании всего 2048 GPU Nvidia опровергнуто аналитикамиКитайский стартап DeepSeek привлёк всеобщее внимание, заявив о создании конкурентоспособной модели искусственного интеллекта (ИИ) с минимальными затратами.
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