Спускаемый аппарат «Союз МС-24» с космонавтами приземлился в степи Казахстана

Космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Лорал О’Хара успешно приземлились в Казахстане, врачи проверяют состояние здоровья космонавтов.
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