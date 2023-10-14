После ожесточённых боёв за Авдеевку российские войска вышли на подступы к Славянску и Краматорску. Эти города являются ключевыми центрами Донецкой народной республики и с их захватом ВС РФ смогут взять под контроль всю территорию ЛНР… Пойдут на Славянск и Краматорск: цели ВС РФ после битвы за Авдеевку .