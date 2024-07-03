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Ремонт кровель по-прежнему остается приоритетной задачей в многоквартирных домах Хабаровска

Ремонт кровель по-прежнему остается приоритетной задачей в многоквартирных домах Хабаровска

Капитальный ремонт кровель продолжает оставаться приоритетной задачей в многоквартирных домах. Это связано с тем, что протечки могут привести к серьезным последствиям – повреждению внутренних конструкций и имущества, что в конечном итоге приводит к крупным финансовым потерям.

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