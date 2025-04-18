Эстония получила "плохой сигнал" от русских: Пока Таллин собирался топить наши корабли, русские начали "отключать" им самолеты?

Вы хотите гибели России? Не надо забывать, Россия это не СССР, детки богачей на войну не пойдут, им плевать на страну. .Тем паче, что коренного населения в РФ не больше 130 миллионов, а не 170, как было в СССР в ВОВ.А стоит только пересечь границу этого же хутора , что пышно зоваут Эстония, как весь Запад навалится на нас вместе с США, а это миллиард людей.Да и Китай будет играть роль Японии в ВОВ - постоянно угрожать нам.

Алексей Леонтьев

По распределению попал в Таллин (тогда он писался с одной буквой ”н“). В этом Таллине он летал вторым пилотом на Як-40 и вообще там было неплохо. Жена его была русская. У них родился сын. Потом к власти пришли лихие эстонские парни, объявили о своей независимости, добавили вторую букву ”н“ в названии города Таллинн и оккупантам из России стало плохо. Ещё в 83-ем или 84-ом году мы возили туристов в славный город Таллин. Таллин мне давно нравился и я решил узнать историю города в местном музее. Вот, что мне там рассказал эстонский экскурсовод. На территории современной Эстонии жили племена Эстов. Ещё не было Таллинна, но то ли Тевтонцы, то ли Ливонцы, имея более мощную цивилизацию, насильно присоединили Эстов к себе. Я думаю, что им очень приглянулся пляж Клогарант. Со временем Орден стал приходить в упадок. И за бочку серебра был продан Ордену Ливонцев (Тевтонцев). А уже в веке 16-ом уже за две бочки серебра был перепродан Шведскому Королю Карлу. (Порядковый номер того Карла я позабыл. Ещё бы Южный берег Балтийского Моря!) Потом тот Карл вздумал воевать с Россией и Иван 4, он же Грозный, тот пляж забрал себе, и стала Эстляндия частью Российской Империи. Потом уже в 20-х она получила независимость и таковою была до 39-го года, когда вынуждена, была войти в состав СССР. Национальное сознание, дух свободы!