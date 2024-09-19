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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Андрей Коваленко встретился с предпринимателями Углегорского района

Сахалинский Уполномоченный по защите прав предпринимателей на Совете по инвестиционной деятельности при Администрации Углегорского района рассказал предпринимателям о показателях Сахалинской области в Национальном рейтинге инвестиционного климата, о принимаемых мерах по снижению административного давления на бизнес, а также призвал активнее обращаться на платформу «Сахалин.

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