Андрей Коваленко встретился с предпринимателями Углегорского района

Сахалинский Уполномоченный по защите прав предпринимателей на Совете по инвестиционной деятельности при Администрации Углегорского района рассказал предпринимателям о показателях Сахалинской области в Национальном рейтинге инвестиционного климата, о принимаемых мерах по снижению административного давления на бизнес, а также призвал активнее обращаться на платформу «Сахалин.