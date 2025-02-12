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Участницу шоу "Большие девочки" из Краснодара отправили в психиатрическую больницу

Участницу шоу "Большие девочки" из Краснодара отправили в психиатрическую больницу

Мария, которая стала известной благодаря своим откровенным публикациям в социальных сетях и участию в проекте, где обсуждаются проблемы людей с избыточным весом, попала в психиатрическую клинику.

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