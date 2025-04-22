Лада Сартакова и Денис Клепиков выступят на Всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов

Первые солисты балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Лада Сартакова и Денис Клепиков прошли конкурсный отбор, состоявший из 120 заявок из 23 городов России, и теперь выступают на сцене Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева в качестве участников Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов.
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