В каких странах Африки пока не любят Россию

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Sergey Ivanov

И опять Россия с голым задом лезет ко всем (сейчас- в Африку) со своей любовью! А за что любят Россию те африканские страны, которые ее уже любят? -Просто за то, что Россия дает им деньги! Даем в долг- и потом списываем долги. Кончатся у России деньги- и кончится любовь. Кажется, мы это уже проходили? Лет 30 назад?