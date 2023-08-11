БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В каких странах Африки пока не любят Россию

В каких странах Африки пока не любят Россию

@ REUTERS/Vincent Bado Tекст: Дмитрий Бавырин Нигер стал первой страной Африки, выпавшей из неформального антироссийского блока после саммита в Петербурге.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
И опять Россия с голым задом лезет ко всем (сейчас- в Африку) со своей любовью! А за что любят Россию те африканские страны, которые ее уже любят? -Просто за то, что Россия дает им деньги! Даем в долг- и потом списываем долги. Кончатся у России деньги- и кончится любовь. Кажется, мы это уже проходили? Лет 30 назад?
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