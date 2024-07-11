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Царьград

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Народные приметы на 12 июля 2024: что можно и нельзя делать в Петров день

Народные приметы на 12 июля 2024: что можно и нельзя делать в Петров день

Православные верующие 12 июля чтят первоверховных апостолов Петра и Павла, а в народном календаре на дату приходится Петров день или Петровки.

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