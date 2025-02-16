Жедсон, которого хочет купить «Спартак», останется в «Бешикташе» до конца сезона (Серджан Дикме)

Об этом сообщил турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа». «Переговоры между «Бешикташем» и «Спартаком» по Фернандешу? Жедсон останется в «Бешикташе» до конца сезона», – сказал Димке.