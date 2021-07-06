Путин против восстановления СССР: мол, русских жалко

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПутин против восстановления СССР: мол, русских жалко Советский патриот К концу телемарафона Путин понес такое, что даже комментировать сложно.Вернуться к статье63544НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГНГалина Назаровасложно комментировать, завали хлебало, придурокЛюдмила Анисинавы правы,так как довольно уродливая статья)))ГНГалина Назаровау него огромный политический опыт и предвидение того, что может быть, а у тебя пустое физдобольство....Простой вопрос КТО ИХ КОРМИТЬ БУДЕТ??? КАКОЙ РАБОТОЙ ОБЕСПЕЧИВАТЬ??? ЧТО ДЕЛАТЬ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЭЛИТАМИ???Дмитрий Соловьеву НЕГО огромный опыт СКАЗКИ РАССКАЗЫВАТЬ, своих приближенным делать богатыми и т.п.ГНГалина Назарованикак обзавидовался, паренек?Anatolii KondratenkoБлагодаря его сказкам страна есть, и не на последнем уровне, а скунсы как ты скулили с тех времен как он пришел, вам нужен развал страны.Александр КондрашовНу да, на предпоследнем. И скоро, благодаря вот таким доболам, развалится. Гюльчатай, сними паранджу, может быть и прозреешь.Евгений НатесовНу вот к примеру по судостроению Россия вышла на второе место в мире.Anatolii KondratenkoНе смеши... Сам кастрюлю сними. Вся европа мечтает о развале, и давно хрен в сраку как и тебе. Россиия обЪеденяется с Китаем есть договор и подписан. Вам чмырям западным пипец...Anatolii KondratenkoКайтэн КамикадзевПолоумный долбоёб под кодовым названием "Советский патриот" несёт абсолютнейшую херню на голову не налазящую. Как вообще эти долбоёбы совкодрочеры представляют себе овсстановление Союза? Или для них важно чтоб была "колбасаподвапиисят" и "квартирфбесплатнодавали" а остальное гори синим пламенем?ННаталияНет уж! "Умерла, так умерла". Нельзя, постоянно глядя назад, пытаться идти вперед.Ирина52НАЗАД НА 100 ЛЕТ нас уже отбросили. Пора возвращаться ВПЕРЕД, в СССР.Игорь ВОСТОКОВПод возвратом в СССР подразумевается отказ от капитализма,что построен у нас в России.До Путина это рано или поздно должно дойти, а если не дойдёт ,то уже жалко его будет.Anatolii KondratenkoЭто как? Поменять власть в бывших союзных, и опять их кормить?Anatolii KondratenkoОн поумнее вас, и знает какая страна досталась, а когда доведет до чего задумал, будет жалко вас скунсов.ГусЕнаОпять тебя на шею посадить?Александр КондрашовА что, приобретя суверенитет, бросив их кормить, мы стали лучше жить? Под этим лозунгом развалили СССР, теперь взялись за ненавистную Россию? Только хрен вам. Мы все равно объединимся. Вместе мы - СИЛА!Александр КондрашовЕще один работающий по методичке. Ну все ж ее наизусть знают, а вы на те же грабли.Anatolii KondratenkoХавальник прикрой чмо продажное и методичку западную закрой.ЕБЕлена Бресловану при Путине невозможно и пока бессмысленно при нынешнем уродливом капитализме. Автору респект!Сергей ЛепеховДмитрий СоловьевА ты блесни умом, перескажи ВСЕ сказки Путина.. обсудим, какая и для кого сбыласьИгорь ВОСТОКОВСерёга,ты разочаровал :Сергей ЛепеховСказки? Где это и когда Путин "сказки" рассказывал?Сергей ЛепеховAnatolii KondratenkoЧто ты личность продажная можешь обсудить? все по западному шаблону? пенсию повысил и т.д. ? заезжена пластинка...Anatolii KondratenkoТвоя тупость вообще границ не имеет...ГусЕнаА давай! Перескажем все" сказки"! 1. Пенсию вовремя получаешь? Каской стучишь по рельсам?ГусЕнаАргУмент уепкаГусЕнаСамое смешное, что это " соловтев"- инчалид детства-ВСЮ ЖИЗНЬ ПЕНСИЮ ПОЛУЧАЕТ.Anatolii KondratenkoФ есть что нетак7 я ТОЖЕ ИAnatolii KondratenkoСбилось не знаю как . я тоже инвалид и что? Давайте искать лучшее а не дерьмо.Ирина52Путину олигархов жалко. Без восстановления СССР базы НАТО и лаборатории в республиках , создающие на радость США новые и новые порции ковида, рано или поздно гарантируют смерть и русских, и России. Другой вопрос,что отношения с республиками надо строить с учетом рыночных отношений и не заигрываться в продажу товаров по цене ниже себестоимости...В том числе и на внутреннем рынке РФ.Сергей ЛепеховИ для чего же тогда Путин вакцины от ковида создаёт, если так желает смерти России и русским?..Ирина52Бизнес-проект для продажи внутри страны и за рубеж либо способ усилить действие эпидемии заражая тех, кто еще ре заражен, через посредство вакцинированных. Иначе не поощряли бы зарубежные поездки. Наконец, Путин может НЕ ЖЕЛАТЬ смерти русским,а желать быть единовластным хозяином-крепостником. Но объективно без зоны безопасности, создаваемой и царями, и большевиками, несмотря на чьи-либо хотелки РФ обречена РАНО ИЛИ ПОЗДНО.Николай ПетровСовкосектантка, а нафига тогда Путин по триллиону в год на детей тратит ?Дмитрий Соловьевнеа, он ЧЕКИСТ, говорит одно а думает другое.. а еще мастер многоходовок.. 2 пишем 3 в уме, нацпроекты превращаются в яхты и многое другоеДмитрий Соловьевв твоем предположении есть ЛОГИКА, ибо ВСЕ что он НИХ до сих пор было ПРОТИВ населения РоссииДмитрий СоловьевНА ЭТИХ ??? так намного больше.. прям как в 12 стульев "сиротки" про собесеАБАлексей БелоусовГде выращивали и воспитывали таких идиотов - 70 лет, а ума нет?АБАлексей Белоусов...2 пишем 3 в уме, - да, пишешь, а сам в уме прикидываешь, сколько тебе сребренников хозяин отвалит. С чьего голоса поешь, соловей?Дмитрий Соловьевхозяева есть только у холуев, таких как ты..Я ПИШУ ЧТО ЗНАЮ, ЧТО ВИЖУ.. а ты гавкаешь за косточку в миске, гавкаешь только в тырнете, на улице боишьсяИрина52Когда нет аргументов, в ход идут оскорбления.Ирина52Для имиджа перед выборами.ПОПУЛИЗМ - называется...Ирина52Не исключаю и этого. Но речь не о том, а об объективных последствиях НАТО по периметру РФ в бывших республиках СССР.Сергей ЛепеховВнутри страны бесплатно вакцинируют, о каких "продажах" речь?..Ирина52О международном рынке вакцин. А внутри статьи деньги делают на масках, перчатках и тестах,причем последние - зверски: на месяц около 40 тыс с носа... Чтобы люди не знали, больны они или нет.Anatolii KondratenkoВообще звезданулась? или из хохляндии где это диагноз!!! Чего за хрень пишешь?Anatolii KondratenkoТвое гнилье у же достало? несешь одно и тоже, яхты и все другое. Смени методичку заело... Страну он подымает и она догнала все ведущие страны, только не пиши что смартфонов своих нет.Anatolii KondratenkoПротив России это ты, тебе нужны разрухи и крах, только не пойму зачем?Anatolii KondratenkoДаже сученок не поверишь, еще хуже...Anatolii KondratenkoОн не поет, а работает по методичке, почему только старой? Они уже другое поют.Anatolii KondratenkoПо твоей писанине судить это ты отрабатываешь косточку, льешь старое заезженное вранье. Это гавкаешь на государство как обиженный пес.. Выйти на улицу и орать что ты пес? Может считаешь подвигом выйти и орать Путин вор как школьники которых пригрел навальненок, ты с ним? Это значит герой? Но они 500 целковых а ты? Напрямую выполняешь то что хочет запад и сша, кто ты?Anatolii KondratenkoНе ищите отмазки, Путин к выборам каким боком?Anatolii KondratenkoЯ извеняюсь охренела? у нас тесты бесплатно, маски копейки, чего сучка за хрень несешь? Своим враньем все границы переходишь. Ты на кого сучка работаешь?ГусЕнаТак Ирина 52 всю жизнь преподавала Историю КПСС. " производила" пустословие. Пенсия у нее 21 000 руб.ГусЕнаВ каждом магазине маски бесплатно. Мне в банке, как клиенту-подарили бесплатно крутуюКремлебот ПутинаНеужели 21 т. р.? А за что так много? Моя мама до выхода на пенсию треть жизни отработала на Крайнем Севере с выездом раз в два года в отпуск в Центральные районы РСФСР, где в 80-е было шаром покати, и получает 25 т. р. А эта манда Ирина52, про таких как она говорили "рот закрыла - и рабочее место убрано", ежегодно по югам раскатывавшая за партийный счёт - и 21 тысячу? Это неправильно!Anatolii KondratenkoЭтого мало?Михаил ХохловМне СССР не нужен.Николай ПетровДмитрий Соловьевпросрали СВЕРХДЕРЖАВУ которую ни одна плять обзывать не смела, прсрали страну, в которой работающие не были бедными, а жулики получали по заслугамИгорь ВОСТОКОВЗато приобрели другую :Сергей ЛепеховТупой тролль, ты в СССР-то жил хоть день, чтобы такие бредовые картинки сюда вываливать?Сергей ЛепеховТолько безмозглый укродолбодятел, всю жизнь просидевший в своём жовтоблакитном Задрищенске и ни разу не бывавший в России, может валить сюда настолько дебильные картинки. Угомонись, чудо, моя Россия сегодня всё больше выглядит вот так.Ирина52А толку? На зарплату квартиру в таких домах не купить.Anatolii KondratenkoНе Димон не прав. И в то время были как ты, поносили там где живут..Anatolii KondratenkoМозги дятел включай, когда выкладываешь фото 1985 года. Что сказать, долбоеб...Anatolii KondratenkoИнопланетяне покупают, и что характерно сразу. Желчью еще не изошла?Николай ПетровТупой совок, я больше 30 лет в СССР прожил. И исколесил его от севера до юга и от востока до запада.Николай ПетровА в совке можно было купить ?Сергей ЛепеховЭту чушь будешь дуракам втирать. Кто в СССР действительно жил - дебильные картинки времён перестройки сюда не валит.Николай ПетровНиколай ПетровВВЛАДИСЛАВКончено Путин против СССР, поскольку себе столько нахапал со своей челядью.Михаил ХохловА Вам он , СССР, зачем ?ВВЛАДИСЛАВМне тоже СССР не нужен больше, но по другим причинам.Сергей ЛепеховЧто и где он нахапал? Бреда от Навального и его "расследователей" насмотрелся, дурик?ВВЛАДИСЛАВМожно подумать, что во главе государства овца беспреданная А-ха-ха-ха!!!!!Ирина52Нам СССР нужен, чтобы жить по человечески, как жили в 70-е. Чтобы не бояться стать бомжом,умереть от голода, не бояться за детей и внуков и иметь все основания гордиться своей страной, которая знаменита спортивными победами,а не скандалами с допингом и "рекордными" доходами псевдоспортсменов.. Нам, рожденным в 50-е, еще память не отшибло...МЫ настоящий СССР с горбачевщиной не путаем.Дмитрий Соловьева хотя бы для того чтобы был ПОРЯДОК, правильный, без "" кто работает - тот ест, и наоборотЕШЕлена ШувалованаивныйМихаил ХохловТ.е. опят содержать и кормить всю "братию" в ущерб России ?Дмитрий Соловьев1) Самое главное - НЕ ПУТАТЬ Россию с ЭТИМИ персонажами, их содержание самый тяжелый груз 2) как жить с соседями - время покажетСергей ЛепеховТак и напиши, что нечего возразить.Евгений НатесовА можно по конкретнее что Путин себе нахапал?Anatolii KondratenkoА с чего ты взял что у него не такие же причины? Вас придурков кто зомбировал? Чего он нахапал? Своих мозгов нет? почему верите западу кто хочет нас развалить а не своим?Anatolii KondratenkoТо что может делает. https://www.youtube.com/watch?v=bFQUYx0iYGoAnatolii KondratenkoМашины времени нет, никто не путает те времена. Но если с годами то не цепляйся к мелочам и дай исполнить что он задумал. У него нет волшебной палочки все поменять, ему везде мешают и в соц сетях как вы все дерьмо на него вешают. Включи остатки мозгов и подумай, к его приходу страна делилась на тридцать субъектов, он все восстановил, и для страны отобрал бизнес у таких как Ходорковский, ну у него до сих пор нет полной власти, и не ноет как ты а он с ваших годов.. Смогла бы как он поднять страну? Ну вы и дерьмо...ВВЛАДИСЛАВПутин взял в личную собственность государство Россия, а население сделал крепостными раз творит что хочет.ВВЛАДИСЛАВА-ха-ха-ха!!!! Путин нахапал конечно, а ты думаешь нет?Евгений НатесовИзвини, но ты дурак.Евгений НатесовА можно по конкретней, для тупых спрашиваю второй раз, что он именно нахапал?ГусЕнаВ 70-е вы прожрали то, что кровью и потом было дедами выпахано.ГусЕнаНу, ты ж не пашешь и не сеешь. Ты-нахлебник.ВВЛАДИСЛАВСпециально для тебя кремлёвский холуй - доли в нефтяном и газовом бизнесе, привелигированные акции Газпрома и нефтяных компаний. И это помимо полного государственного обеспечения с правом лично распоряжаться бюджетными средствами по своему усмотрению, а также бюджетными фондами вроде ПФР. Помимо этого активы родственников - жены детей, как в России, так и за границей - не просто так появляются. Но самое главное, он потенциал государства использовал для продвижения интересов своей и ельцинской семьи. А этот потенциал - это труд и жизни многих поколений российских и советских людей, но никак ни его.Алексей Табаков100%Александр КондрашовЛично вы кормили? Сейчас никого не кормим и что?Евгений НатесовТолько Россия становится сверхдержавой и живем мы так богато, как никогда раньше не жили.Комментировать
Свежие комментарии