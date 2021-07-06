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Путин против восстановления СССР: мол, русских жалко

Путин против восстановления СССР: мол, русских жалко

Советский патриот К концу телемарафона Путин понес такое, что даже комментировать сложно.

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Галина Назарова
сложно комментировать, завали хлебало, придурок
Людмила Анисина
вы правы,так как довольно уродливая статья)))
Галина Назарова
у него огромный политический опыт и предвидение того, что может быть, а у тебя пустое физдобольство....Простой вопрос КТО ИХ КОРМИТЬ БУДЕТ??? КАКОЙ РАБОТОЙ ОБЕСПЕЧИВАТЬ??? ЧТО ДЕЛАТЬ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЭЛИТАМИ???
Дмитрий Соловьев
у НЕГО огромный опыт СКАЗКИ РАССКАЗЫВАТЬ, своих приближенным делать богатыми и т.п.
Галина Назарова
никак обзавидовался, паренек?
Anatolii Kondratenko
Благодаря его сказкам страна есть, и не на последнем уровне, а скунсы как ты скулили с тех времен как он пришел, вам нужен развал страны.
Александр Кондрашов
Ну да, на предпоследнем. И скоро, благодаря вот таким доболам, развалится. Гюльчатай, сними паранджу, может быть и прозреешь.
Евгений Натесов
Ну вот к примеру по судостроению Россия вышла на второе место в мире.
Anatolii Kondratenko
Не смеши... Сам кастрюлю сними. Вся европа мечтает о развале, и давно хрен в сраку как и тебе. Россиия обЪеденяется с Китаем есть договор и подписан. Вам чмырям западным пипец...
Anatolii Kondratenko
Кайтэн Камикадзев
Полоумный долбоёб под кодовым названием "Советский патриот" несёт абсолютнейшую херню на голову не налазящую. Как вообще эти долбоёбы совкодрочеры представляют себе овсстановление Союза? Или для них важно чтоб была "колбасаподвапиисят" и "квартирфбесплатнодавали" а остальное гори синим пламенем?
Наталия
Нет уж! "Умерла, так умерла". Нельзя, постоянно глядя назад, пытаться идти вперед.
Ирина52
НАЗАД НА 100 ЛЕТ нас уже отбросили. Пора возвращаться ВПЕРЕД, в СССР.
Игорь ВОСТОКОВ
Под возвратом в СССР подразумевается отказ от капитализма,что построен у нас в России.До Путина это рано или поздно должно дойти, а если не дойдёт ,то уже жалко его будет.
Anatolii Kondratenko
Это как? Поменять власть в бывших союзных, и опять их кормить?
Anatolii Kondratenko
Он поумнее вас, и знает какая страна досталась, а когда доведет до чего задумал, будет жалко вас скунсов.
ГусЕна
Опять тебя на шею посадить?
Александр Кондрашов
А что, приобретя суверенитет, бросив их кормить, мы стали лучше жить? Под этим лозунгом развалили СССР, теперь взялись за ненавистную Россию? Только хрен вам. Мы все равно объединимся. Вместе мы - СИЛА!
Александр Кондрашов
Еще один работающий по методичке. Ну все ж ее наизусть знают, а вы на те же грабли.
Anatolii Kondratenko
Хавальник прикрой чмо продажное и методичку западную закрой.
Елена Бреслова
ну при Путине невозможно и пока бессмысленно при нынешнем уродливом капитализме. Автору респект!
Сергей Лепехов
Дмитрий Соловьев
А ты блесни умом, перескажи ВСЕ сказки Путина.. обсудим, какая и для кого сбылась
Игорь ВОСТОКОВ
Серёга,ты разочаровал :
Сергей Лепехов
Сказки? Где это и когда Путин "сказки" рассказывал?
Сергей Лепехов
Anatolii Kondratenko
Что ты личность продажная можешь обсудить? все по западному шаблону? пенсию повысил и т.д. ? заезжена пластинка...
Anatolii Kondratenko
Твоя тупость вообще границ не имеет...
ГусЕна
А давай! Перескажем все" сказки"! 1. Пенсию вовремя получаешь? Каской стучишь по рельсам?
ГусЕна
АргУмент уепка
ГусЕна
Самое смешное, что это " соловтев"- инчалид детства-ВСЮ ЖИЗНЬ ПЕНСИЮ ПОЛУЧАЕТ.
Anatolii Kondratenko
Ф есть что нетак7 я ТОЖЕ И
Anatolii Kondratenko
Сбилось не знаю как . я тоже инвалид и что? Давайте искать лучшее а не дерьмо.
Ирина52
Путину олигархов жалко. Без восстановления СССР базы НАТО и лаборатории в республиках , создающие на радость США новые и новые порции ковида, рано или поздно гарантируют смерть и русских, и России. Другой вопрос,что отношения с республиками надо строить с учетом рыночных отношений и не заигрываться в продажу товаров по цене ниже себестоимости...В том числе и на внутреннем рынке РФ.
Сергей Лепехов
И для чего же тогда Путин вакцины от ковида создаёт, если так желает смерти России и русским?..
Ирина52
Бизнес-проект для продажи внутри страны и за рубеж либо способ усилить действие эпидемии заражая тех, кто еще ре заражен, через посредство вакцинированных. Иначе не поощряли бы зарубежные поездки. Наконец, Путин может НЕ ЖЕЛАТЬ смерти русским,а желать быть единовластным хозяином-крепостником. Но объективно без зоны безопасности, создаваемой и царями, и большевиками, несмотря на чьи-либо хотелки РФ обречена РАНО ИЛИ ПОЗДНО.
Николай Петров
Совкосектантка, а нафига тогда Путин по триллиону в год на детей тратит ?
Дмитрий Соловьев
неа, он ЧЕКИСТ, говорит одно а думает другое.. а еще мастер многоходовок.. 2 пишем 3 в уме, нацпроекты превращаются в яхты и многое другое
Дмитрий Соловьев
в твоем предположении есть ЛОГИКА, ибо ВСЕ что он НИХ до сих пор было ПРОТИВ населения России
Дмитрий Соловьев
НА ЭТИХ ??? так намного больше.. прям как в 12 стульев "сиротки" про собесе
Алексей Белоусов
Где выращивали и воспитывали таких идиотов - 70 лет, а ума нет?
Алексей Белоусов
...2 пишем 3 в уме, - да, пишешь, а сам в уме прикидываешь, сколько тебе сребренников хозяин отвалит. С чьего голоса поешь, соловей?
Дмитрий Соловьев
хозяева есть только у холуев, таких как ты..Я ПИШУ ЧТО ЗНАЮ, ЧТО ВИЖУ.. а ты гавкаешь за косточку в миске, гавкаешь только в тырнете, на улице боишься
Ирина52
Когда нет аргументов, в ход идут оскорбления.
Ирина52
Для имиджа перед выборами.ПОПУЛИЗМ - называется...
Ирина52
Не исключаю и этого. Но речь не о том, а об объективных последствиях НАТО по периметру РФ в бывших республиках СССР.
Сергей Лепехов
Внутри страны бесплатно вакцинируют, о каких "продажах" речь?..
Ирина52
О международном рынке вакцин. А внутри статьи деньги делают на масках, перчатках и тестах,причем последние - зверски: на месяц около 40 тыс с носа... Чтобы люди не знали, больны они или нет.
Anatolii Kondratenko
Вообще звезданулась? или из хохляндии где это диагноз!!! Чего за хрень пишешь?
Anatolii Kondratenko
Твое гнилье у же достало? несешь одно и тоже, яхты и все другое. Смени методичку заело... Страну он подымает и она догнала все ведущие страны, только не пиши что смартфонов своих нет.
Anatolii Kondratenko
Против России это ты, тебе нужны разрухи и крах, только не пойму зачем?
Anatolii Kondratenko
Даже сученок не поверишь, еще хуже...
Anatolii Kondratenko
Он не поет, а работает по методичке, почему только старой? Они уже другое поют.
Anatolii Kondratenko
По твоей писанине судить это ты отрабатываешь косточку, льешь старое заезженное вранье. Это гавкаешь на государство как обиженный пес.. Выйти на улицу и орать что ты пес? Может считаешь подвигом выйти и орать Путин вор как школьники которых пригрел навальненок, ты с ним? Это значит герой? Но они 500 целковых а ты? Напрямую выполняешь то что хочет запад и сша, кто ты?
Anatolii Kondratenko
Не ищите отмазки, Путин к выборам каким боком?
Anatolii Kondratenko
Я извеняюсь охренела? у нас тесты бесплатно, маски копейки, чего сучка за хрень несешь? Своим враньем все границы переходишь. Ты на кого сучка работаешь?
ГусЕна
Так Ирина 52 всю жизнь преподавала Историю КПСС. " производила" пустословие. Пенсия у нее 21 000 руб.
ГусЕна
В каждом магазине маски бесплатно. Мне в банке, как клиенту-подарили бесплатно крутую
Кремлебот Путина
Неужели 21 т. р.? А за что так много? Моя мама до выхода на пенсию треть жизни отработала на Крайнем Севере с выездом раз в два года в отпуск в Центральные районы РСФСР, где в 80-е было шаром покати, и получает 25 т. р. А эта манда Ирина52, про таких как она говорили "рот закрыла - и рабочее место убрано", ежегодно по югам раскатывавшая за партийный счёт - и 21 тысячу? Это неправильно!
Anatolii Kondratenko
Этого мало?
Михаил Хохлов
Мне СССР не нужен.
Николай Петров
Дмитрий Соловьев
просрали СВЕРХДЕРЖАВУ которую ни одна плять обзывать не смела, прсрали страну, в которой работающие не были бедными, а жулики получали по заслугам
Игорь ВОСТОКОВ
Зато приобрели другую :
Сергей Лепехов
Тупой тролль, ты в СССР-то жил хоть день, чтобы такие бредовые картинки сюда вываливать?
Сергей Лепехов
Только безмозглый укродолбодятел, всю жизнь просидевший в своём жовтоблакитном Задрищенске и ни разу не бывавший в России, может валить сюда настолько дебильные картинки. Угомонись, чудо, моя Россия сегодня всё больше выглядит вот так.
Ирина52
А толку? На зарплату квартиру в таких домах не купить.
Anatolii Kondratenko
Не Димон не прав. И в то время были как ты, поносили там где живут..
Anatolii Kondratenko
Мозги дятел включай, когда выкладываешь фото 1985 года. Что сказать, долбоеб...
Anatolii Kondratenko
Инопланетяне покупают, и что характерно сразу. Желчью еще не изошла?
Николай Петров
Тупой совок, я больше 30 лет в СССР прожил. И исколесил его от севера до юга и от востока до запада.
Николай Петров
А в совке можно было купить ?
Сергей Лепехов
Эту чушь будешь дуракам втирать. Кто в СССР действительно жил - дебильные картинки времён перестройки сюда не валит.
Николай Петров
Николай Петров
ВЛАДИСЛАВ
Кончено Путин против СССР, поскольку себе столько нахапал со своей челядью.
Михаил Хохлов
А Вам он , СССР, зачем ?
ВЛАДИСЛАВ
Мне тоже СССР не нужен больше, но по другим причинам.
Сергей Лепехов
Что и где он нахапал? Бреда от Навального и его "расследователей" насмотрелся, дурик?
ВЛАДИСЛАВ
Можно подумать, что во главе государства овца беспреданная А-ха-ха-ха!!!!!
Ирина52
Нам СССР нужен, чтобы жить по человечески, как жили в 70-е. Чтобы не бояться стать бомжом,умереть от голода, не бояться за детей и внуков и иметь все основания гордиться своей страной, которая знаменита спортивными победами,а не скандалами с допингом и "рекордными" доходами псевдоспортсменов.. Нам, рожденным в 50-е, еще память не отшибло...МЫ настоящий СССР с горбачевщиной не путаем.
Дмитрий Соловьев
а хотя бы для того чтобы был ПОРЯДОК, правильный, без "" кто работает - тот ест, и наоборот
Елена Шувалова
наивный
Михаил Хохлов
Т.е. опят содержать и кормить всю "братию" в ущерб России ?
Дмитрий Соловьев
1) Самое главное - НЕ ПУТАТЬ Россию с ЭТИМИ персонажами, их содержание самый тяжелый груз 2) как жить с соседями - время покажет
Сергей Лепехов
Так и напиши, что нечего возразить.
Евгений Натесов
А можно по конкретнее что Путин себе нахапал?
Anatolii Kondratenko
А с чего ты взял что у него не такие же причины? Вас придурков кто зомбировал? Чего он нахапал? Своих мозгов нет? почему верите западу кто хочет нас развалить а не своим?
Anatolii Kondratenko
То что может делает. https://www.youtube.com/watch?v=bFQUYx0iYGo
Anatolii Kondratenko
Машины времени нет, никто не путает те времена. Но если с годами то не цепляйся к мелочам и дай исполнить что он задумал. У него нет волшебной палочки все поменять, ему везде мешают и в соц сетях как вы все дерьмо на него вешают. Включи остатки мозгов и подумай, к его приходу страна делилась на тридцать субъектов, он все восстановил, и для страны отобрал бизнес у таких как Ходорковский, ну у него до сих пор нет полной власти, и не ноет как ты а он с ваших годов.. Смогла бы как он поднять страну? Ну вы и дерьмо...
ВЛАДИСЛАВ
Путин взял в личную собственность государство Россия, а население сделал крепостными раз творит что хочет.
ВЛАДИСЛАВ
А-ха-ха-ха!!!! Путин нахапал конечно, а ты думаешь нет?
Евгений Натесов
Извини, но ты дурак.
Евгений Натесов
А можно по конкретней, для тупых спрашиваю второй раз, что он именно нахапал?
ГусЕна
В 70-е вы прожрали то, что кровью и потом было дедами выпахано.
ГусЕна
Ну, ты ж не пашешь и не сеешь. Ты-нахлебник.
ВЛАДИСЛАВ
Специально для тебя кремлёвский холуй - доли в нефтяном и газовом бизнесе, привелигированные акции Газпрома и нефтяных компаний. И это помимо полного государственного обеспечения с правом лично распоряжаться бюджетными средствами по своему усмотрению, а также бюджетными фондами вроде ПФР. Помимо этого активы родственников - жены детей, как в России, так и за границей - не просто так появляются. Но самое главное, он потенциал государства использовал для продвижения интересов своей и ельцинской семьи. А этот потенциал - это труд и жизни многих поколений российских и советских людей, но никак ни его.
Алексей Табаков
100%
Александр Кондрашов
Лично вы кормили? Сейчас никого не кормим и что?
Евгений Натесов
Только Россия становится сверхдержавой и живем мы так богато, как никогда раньше не жили.

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