Николаевское подполье сообщает об успешном ракетном ударе по живой силе противника.В ночь на среду ВС России ликвидировали более 30 боевиков "Кракена" и "Русского добровольческого корпуса"* в Харькове, а также больше 100 боевиков в городе Балаклея.