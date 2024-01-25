ВКС ликвидировали в Харькове более 30 боевиков "Русского добровольческого корпуса"*

Николаевское подполье сообщает об успешном ракетном ударе по живой силе противника.В ночь на среду ВС России ликвидировали более 30 боевиков "Кракена" и "Русского добровольческого корпуса"* в Харькове, а также больше 100 боевиков в городе Балаклея.
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