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ВКС ликвидировали в Харькове более 30 боевиков "Русского добровольческого корпуса"*

ВКС ликвидировали в Харькове более 30 боевиков "Русского добровольческого корпуса"*

Николаевское подполье сообщает об успешном ракетном ударе по живой силе противника.В ночь на среду ВС России ликвидировали более 30 боевиков "Кракена" и "Русского добровольческого корпуса"* в Харькове, а также больше 100 боевиков в городе Балаклея.

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