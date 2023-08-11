У подруги собачка умерла возрастная. Со щеночка вынянченная. Любимая. Половина сердца, считай, умерла, и подруга моя от горя слегла: заболела так, что помирать собралась.
Посылочка с того света
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Дормидонтова
Да, ВОЗВРАЩАЮТСЯ! Это я точно знаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
4 час.
В С
Собаки невероятны.
Ответить
58 мин.
Элеонора Коган
Это чудо, просто чудо!!!Милые вы мои собачульки, будьте здоровы!!!Теперь подруга будет счастлива!!!Здоровья им с собачкой!!!!
Ответить
28 мин.
Свежие комментарии