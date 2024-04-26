В Европе подозревают грузин в краже книг русской классики

По данным следствия, преступники в 2022 и 2023 годах похищали в том числе прижизненные издания Пушкина, Лермонтова, Гоголя из библиотек Чехии, Эстонии, Финляндии и других странПравоохранители при участии Европола арестовали девятерых граждан Грузии по подозрению в краже старинных книг на сумму около 2,5 млн евро, сообщила пресс-служба организации.