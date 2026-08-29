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Журнал «Профиль»

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Российские силы ПВО за день сбили 85 украинских беспилотников над семью регионами

Беспилотники уничтожались над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской и Калужской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ в субботу, 29 августа 2026 года.

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