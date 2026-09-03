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Рост найма в частном секторе США резко замедлился в августе 2026 года

Рост найма в частном секторе США резко замедлился в августе 2026 года

Согласно отчету аналитического агентства ADP, опубликованному 2 сентября 2026 года, темпы создания рабочих мест в частном секторе США в августе продемонстрировали существенное замедление, что стало очередным сигналом охлаждения американского рынка труда.

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