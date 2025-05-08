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Политический вестник

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Сказочник Трамп и правда о Великой Победе

Сказочник Трамп и правда о Великой Победе

Дональд Трамп, мастер громких заявлений, снова решил переписать историю. В одном из своих недавних постов он заявил, что победа во Второй мировой войне была достигнута, «в основном, благодаря США».

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Трам НЕ сказочник. ОН НАХАЛЬНЫЙ И БЕСПАРДОННЫЙ НЕУЧ!!
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12 час.
Tania Еременко
Вся америкосия состоит из необразованных много о себе мнящих, заносчивых, тщеславных людей,  которые имеют о себе слишком высокое мнение и  выше всех себя ставят.А сами - не знают истории, географии и литературы, и остальных предметов
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10 час.
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