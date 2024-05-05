Бойцы группировки «Центр» разгромили почти 400 целей ВСУ за сутки Ольга ВайленкоРоссийские военнослужащие продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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