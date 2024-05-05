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Бойцы группировки «Центр» разгромили почти 400 целей ВСУ за сутки

Бойцы группировки «Центр» разгромили почти 400 целей ВСУ за сутки

Бойцы группировки «Центр» разгромили почти 400 целей ВСУ за сутки Ольга ВайленкоРоссийские военнослужащие продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

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