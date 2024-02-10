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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Россияне ищут легких денег на фондовой бирже

Россияне ищут легких денег на фондовой бирже

По итогам января число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), достигло 30,2 млн человек — почти четверть взрослого населения России.

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Комментарии
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Vitaly Arkhipov
А нас всех наше родное правительство своей политикой хочет сделать идиотами. Вы посмотрите кто сегодня в героях - коррупционеры,воры, блогеры,банкиры и т.д.  . Они что - создают материальную базу или производят продукт ?  Я не о том , что они не нужны, а о том что они не № 1. Фундаментом должен быть всегда производитель,рабочий , только тогда будет надежно стоять построенное здание и это доказала история.
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