По итогам января число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), достигло 30,2 млн человек — почти четверть взрослого населения России.
Россияне ищут легких денег на фондовой бирже
Комментарии
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Vitaly Arkhipov
А нас всех наше родное правительство своей политикой хочет сделать идиотами. Вы посмотрите кто сегодня в героях - коррупционеры,воры, блогеры,банкиры и т.д. . Они что - создают материальную базу или производят продукт ? Я не о том , что они не нужны, а о том что они не № 1. Фундаментом должен быть всегда производитель,рабочий , только тогда будет надежно стоять построенное здание и это доказала история.
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