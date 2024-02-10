Россияне ищут легких денег на фондовой бирже

Vitaly Arkhipov

А нас всех наше родное правительство своей политикой хочет сделать идиотами. Вы посмотрите кто сегодня в героях - коррупционеры,воры, блогеры,банкиры и т.д. . Они что - создают материальную базу или производят продукт ? Я не о том , что они не нужны, а о том что они не № 1. Фундаментом должен быть всегда производитель,рабочий , только тогда будет надежно стоять построенное здание и это доказала история.